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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УПРОЩАЕТ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ В ЕАЭС
12:35 20.09.2021
Вопросы таможенного регулирования и обращения лекарств в странах Евразийского экономического союза рассмотрела рабочая группа по оценке регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии.
Как сообщает ЕЭК, поддержан проект решения Коллегии ЕЭК по уточнению порядка указания сведений о ввозе идентичных товаров и сокращению сроков проведения контроля их таможенной стоимости.
Рассмотрен проект решения Коллегии ЕЭК, который предусматривает изменения формы свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и формы заявления на включение в этот реестр. Это в определенной степени поможет экспорту товаров Союза. Обеспечивается механизм признания статуса уполномоченных экономических операторов государств ЕАЭС в третьих странах, с которыми будут достигнуты договоренности о взаимном признании.
Рабочая группа поддержала проект решения Коллегии ЕЭК о расширении применения упрощенного для бизнес-сообщества и граждан порядка таможенного оформления ввоза товаров с использованием декларации для экспресс-грузов.
Рабочая группа также предложила проработать вопрос об одобрении Руководства по фармацевтической разработке лекарственных средств для применения в педиатрической практике актом ЕЭК в виде рекомендации.
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