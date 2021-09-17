Вопросы таможенного регулирования и обращения лекарств в странах Евразийского экономического союза рассмотрела рабочая группа по оценке регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, поддержан проект решения Коллегии ЕЭК по уточнению порядка указания сведений о ввозе идентичных товаров и сокращению сроков проведения контроля их таможенной стоимости.

Рассмотрен проект решения Коллегии ЕЭК, который предусматривает изменения формы свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и формы заявления на включение в этот реестр. Это в определенной степени поможет экспорту товаров Союза. Обеспечивается механизм признания статуса уполномоченных экономических операторов государств ЕАЭС в третьих странах, с которыми будут достигнуты договоренности о взаимном признании.

Рабочая группа поддержала проект решения Коллегии ЕЭК о расширении применения упрощенного для бизнес-сообщества и граждан порядка таможенного оформления ввоза товаров с использованием декларации для экспресс-грузов.

Рабочая группа также предложила проработать вопрос об одобрении Руководства по фармацевтической разработке лекарственных средств для применения в педиатрической практике актом ЕЭК в виде рекомендации.