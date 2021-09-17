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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА УЖЕ СОБРАЛА ПОЧТИ 46 МЛН ТОНН ЗЕРНА


09:59 20.09.2021

Украинские аграрии уже собрали 45,7 млн тонн зерновых и зернобобовых с 10,4 млн гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Продолжается сбор зерновых и зернобобовых культур, который проведен на площади 10,4 млн га при урожайности 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В частности, по состоянию на 17 сентября намолочено 33 млн тонн пшеницы, 10,2 млн тонн ячменя, 582 тыс. тонн гороха. Лидером по намолоту зерна по состоянию на 17 сентября была Одесская область, где собрали более 4,35 млн тонн зерна, а по урожайности - Хмельницкая область с показателем 60,3 ц/га.

Кроме того, собрано около 2,9 млн тонн семян с площади 1 млн га при урожайности 28,6 ц/га. Самая высокая урожайность культуры наблюдается в Тернопольской (37,2 ц/га) и Хмельницкой (35 ц/га) областях.

Также сельхозпроизводители 10 областей начали сбор кукурузы. Аграрии 20 областей проводят сбор гречки, которой намолочено 62,6 тыс. тонн при урожайности 13,4 ц/га, а в Донецкой и Харьковской областях ее сбор уже окончили.

По информации министерства, сельхозпроизводители 18 областей проводят сбор проса, в Донецкой, Луганской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях его сбор уже закончен. Аграрии Винницкой, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областей начали копать сахарную свеклу, которой уже выкопано 506 тыс. тонн при урожайности 477,4 ц/га.

Практически во всех областях начали собирать подсолнечник, который уже собран с 1,1 млн га (17% к прогнозу) при урожайности 21,2 ц/га. А в 16 областях уже начали сбор сои.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 13 сентября в Украине засеяно 775 тыс. га озимым рапсом (75% к прогнозу), 356 тыс. га - озимыми зерновыми (5% к прогнозу). В частности, пшеницей засеяно 331 тыс. га (5% к прогнозу) в 17 областях, ячменем - 10 тыс. га (1% к прогнозу) в 12 областях, рожью - 15 тыс. га (9% к прогнозу) в 5 областях.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявлял, что в Украине в этом году - рекордный урожай зерна.
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