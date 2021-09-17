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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 9,5 МЛРД КУБОМЕТРОВ БИОГАЗА В ГОД - ЭКСПЕРТ
14:12 17.09.2021
Из отходов агропроизводства, пищевой промышленности и из бытовых отходов Украина может производить до 9,5 млрд кубометров биогаза в год. Об этом в ходе круглого стола "Украинский биометан: как распорядиться потенциалом биоэнергетики" заявил председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.
"Украина может произвести 7,8 млрд кубометров биогаза в год только из отходов аграрного производства, если добавить еще органическую фракцию бытовых отходов, отходы пищевой и перерабатывающей промышленности, то мы эту цифру можем поднять до 9,5 млрд кубов в год", - сказал Гелетуха, которого цитирует Укринформ.
По его словам, Украина может обеспечить с помощью биометана 25% своих потребностей в природном газе.
В начале 2021 года в Украине действовали 53 установки, которые производят энергию из биогаза и работают по "зеленому" тарифу. Общая электрическая мощность указанных установок - 103,4 МВт.
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