Из отходов агропроизводства, пищевой промышленности и из бытовых отходов Украина может производить до 9,5 млрд кубометров биогаза в год. Об этом в ходе круглого стола "Украинский биометан: как распорядиться потенциалом биоэнергетики" заявил председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

"Украина может произвести 7,8 млрд кубометров биогаза в год только из отходов аграрного производства, если добавить еще органическую фракцию бытовых отходов, отходы пищевой и перерабатывающей промышленности, то мы эту цифру можем поднять до 9,5 млрд кубов в год", - сказал Гелетуха, которого цитирует Укринформ.

По его словам, Украина может обеспечить с помощью биометана 25% своих потребностей в природном газе.

В начале 2021 года в Украине действовали 53 установки, которые производят энергию из биогаза и работают по "зеленому" тарифу. Общая электрическая мощность указанных установок - 103,4 МВт.