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КРУПНЕЙШИЕ УКРАИНСКИЕ БАНКИ УСПЕШНО ПРОШЛИ ОЦЕНКУ УСТОЙЧИВОСТИ НБУ


14:55 16.09.2021

Банки в Украине преимущественно устойчивы и хорошо капитализированы, несмотря на прошлогодний кризис. Об этом свидетельствуют результаты оценки устойчивости банков и банковской системы в 2021 году, сообщает пресс-служба НБУ.

"Банковский сектор сейчас является достаточно устойчивым и готов к запланированному повышению требований к капиталу, несмотря на влияние прошлогоднего кризиса. Однако ряд банков должен принять меры, чтобы усилить свою устойчивость к возможным кризисным явлениям в дальнейшем", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В этом году оценку качества активов традиционно проходили все банки, а 30 крупнейших банков дополнительно прошли стресс-тестирования. По итогам оценки устойчивости Национальный банк установил выше минимальный необходимый уровень достаточности капитала для ряда банков. Этот целевой уровень рассчитан таким образом, чтобы даже при реализации стрессовых событий капитала банка было достаточно для покрытия возможных убытков.

Оценка качества активов проводилась независимыми аудиторами. Она подтвердила, что в целом банки корректно отражают качество кредитного портфеля и остальные основные показатели деятельности. Осуществленные аудиторами корректировки в основном несущественно отразились на достаточности капитала банков. Их основные причины - технические неточности в оценке кредитного риска и кое-где некорректные трактовки нормативных требований.

По базовому макроэкономическому сценарию повышенный уровень нормативов достаточности капитала был установлен лишь для 10 банков. Однако текущие значения шести из них превышают установленные целевые значения, поэтому лишь четыре банка требуют применения дополнительных мер для выполнения требований Национального банка. В то же время для 20 банков был установлен повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала по неблагоприятному сценарию. Среди них четыре имеют нормативы достаточности капитала выше установленных целевых значений, а остальные 16 -должны принять дополнительные меры для повышения достаточности капитала или снижения рисков деятельности. Хотя количество банков, для которых по результатам стресс-тестирования выявлены риски для капитала, существенно не изменилась по сравнению с 2019 годом, оцененная потребность в капитале значительно снизилась. Так, по неблагоприятному сценарию эквивалент этой потребности на 1 января 2021 года составил 41,7 млрд грн по сравнению с 73,8 млрд грн два года назад. По базовому сценарию потребность снизилась почти в семь раз - до 5,3 млрд грн по сравнению с 35,3 млрд грн в 2019 году.

Лучшие в этом году результаты большинства банков обусловлены их высокой капитализацией, сохранением приемлемого качества кредитного портфеля и достаточным уровнем операционной эффективности, которые почти не ухудшились вследствие кризиса. В то же время сценарии для стресс-тестирования были вообще мягче, чем в предыдущие годы.

Как известно, оценка устойчивости проводится Национальным банком с 2018 года и состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования. Оценку качества активов проходили все банки, кроме ОАО "Расчетный центр", который осуществляет исключительно расчетные операции. Этот этап проводится с привлечением независимого аудитора.

Стресс-тестирование проходили 30 банков, на которые по состоянию на начало этого года совокупно приходилось 93% активов банковской системы. Стресс-тестирование проводилось по двум макроэкономическим сценариям - базовому и неблагоприятному.
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