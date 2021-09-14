Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 14 сентября утвердил перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2021-2022 годы.

Напомним, основные ориентиры были одобрены Высшим Евразийским экономическим советом 21 мая текущего года. В документе зафиксирован ориентир роста для стран Союза в 4,5-5,5% в год.

Как сообщает ЕЭК, мероприятия перечня по реализации основных ориентиров сгруппированы в четыре направления.

Обеспечение макроэкономической стабильности и формирование благоприятных условий для восстановления предпринимательской активности и наращивания объемов инвестиций.

Направление включает меры по поддержанию стабильности цен путем реализации эффективной денежно-кредитной политики, развитию механизмов финансового рынка для привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов, обеспечению защиты конкуренции на трансграничных рынках, стимулированию перехода к расчетам в национальных валютах и другие меры.

Создание благоприятных условий для развития производственной кооперации в обрабатывающей промышленности.

В частности, предполагается развивать механизмы кредитования кооперации и производства совместно изготавливаемой продукции, разрабатывать и реализовывать евразийские межгосударственные программы, сформировать перечень совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных стать символами евразийской интеграции.

Развитие научно-технологического и производственного потенциала Союза.

Направление предусматривает выработку порядка взаимного информирования государств о планах в области фундаментальных и прикладных научных исследований, определение критериев совместных исследований, взаимодействие государств-членов в области энергосбережения, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды.

Расширение возможностей внутреннего рынка Союза и взаимовыгодных отношений с третьими странами.

В этом направлении предполагается сделать акцент на расширении инструментов финансирования, используемых действующими институтами развития, на разработке предложений по формированию общего биржевого рынка товаров в рамках Союза, на устранении существующих и недопущении возникновения новых препятствий на внутреннем рынке Союза. Особое внимание уделено позиционированию Союза как одного из центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского партнерства, а также развитию взаимовыгодных отношений с третьими странами, международными организациями и интеграционными объединениями.

Перечень включает мероприятия для осуществления странами и для реализации Комиссией, а также ожидаемый экономический эффект от их выполнения.