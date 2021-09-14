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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОПРЕДЕЛИЛА МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ЕАЭС В 4,5-5,5% В ГОД
10:20 15.09.2021
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 14 сентября утвердил перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2021-2022 годы.
Напомним, основные ориентиры были одобрены Высшим Евразийским экономическим советом 21 мая текущего года. В документе зафиксирован ориентир роста для стран Союза в 4,5-5,5% в год.
Как сообщает ЕЭК, мероприятия перечня по реализации основных ориентиров сгруппированы в четыре направления.
Обеспечение макроэкономической стабильности и формирование благоприятных условий для восстановления предпринимательской активности и наращивания объемов инвестиций.
Направление включает меры по поддержанию стабильности цен путем реализации эффективной денежно-кредитной политики, развитию механизмов финансового рынка для привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов, обеспечению защиты конкуренции на трансграничных рынках, стимулированию перехода к расчетам в национальных валютах и другие меры.
Создание благоприятных условий для развития производственной кооперации в обрабатывающей промышленности.
В частности, предполагается развивать механизмы кредитования кооперации и производства совместно изготавливаемой продукции, разрабатывать и реализовывать евразийские межгосударственные программы, сформировать перечень совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных стать символами евразийской интеграции.
Развитие научно-технологического и производственного потенциала Союза.
Направление предусматривает выработку порядка взаимного информирования государств о планах в области фундаментальных и прикладных научных исследований, определение критериев совместных исследований, взаимодействие государств-членов в области энергосбережения, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды.
Расширение возможностей внутреннего рынка Союза и взаимовыгодных отношений с третьими странами.
В этом направлении предполагается сделать акцент на расширении инструментов финансирования, используемых действующими институтами развития, на разработке предложений по формированию общего биржевого рынка товаров в рамках Союза, на устранении существующих и недопущении возникновения новых препятствий на внутреннем рынке Союза. Особое внимание уделено позиционированию Союза как одного из центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского партнерства, а также развитию взаимовыгодных отношений с третьими странами, международными организациями и интеграционными объединениями.
Перечень включает мероприятия для осуществления странами и для реализации Комиссией, а также ожидаемый экономический эффект от их выполнения.
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