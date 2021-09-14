В системе ЕАЭС «Работа без границ» уже зафиксировано более 80 тысяч обращений.

«Несмотря на то что проект «Работа без границ» был запущен недавно, его уже довольно активно используют. За два месяца насчитывается более 80 тысяч обращений и 40 тысяч активных пользователей, а количество резюме превысило 4 миллиона», - заявил министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян в рамках онлайн-брифинга.

Он рассказал о предварительных итогах запуска унифицированной поисковой системы «Работа без границ» и планах по её дальнейшему развитию, а также коснулся актуальных вопросов цифровой повестки и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Мероприятие прошло в формате видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан.

Планируется, что в течение года число пользователей достигнет не менее 500 тысяч, будет порядка миллиона обращений, не менее 100 тысяч откликов по вакансиям, а также не менее 10 тысяч приглашений от работодателей.

Как отметил министр ЕЭК, в дальнейшем планируется усовершенствовать систему, в частности, внедрить смарт-контракты. По сути, речь идет об электронных контрактах, благодаря которым соискатели получат гарантию исполнения договора.

«Сейчас мы обсуждаем со странами, какие сервисы можно внедрить в систему в будущем. Их может быть много, один из них – информационная поддержка соискателей и работодателей. С момента обращения к системе до начала работы человек проходит множество этапов, например, получает разрешения, находит жилье. Под каждый из этих этапов планируется внедрить определенные сервисы. Соискатель находит работу, подписывает контракт, получает нужную документацию — все через сервисы», - отметил Гегам Варданян.

Министр ЕЭК также упомянул CV-matching – сервис сопоставления вакансий и резюме, один из возможных вариантов развития проекта в будущем. Говоря о расширении географии участников проекта, Гегам Варданян отметил, что и система, и Евразийский экономический союз открыты для взаимодействия не только с государствами-наблюдателями при Союзе (речь шла об Узбекистане), но и с другими странами-участницами СНГ.

Как сообщает ЕЭК, поисковая система «Работа без границ» была запущена 1 июля этого года, проект призван облегчить трудоустройство в странах ЕАЭС. Система предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий в государствах Союза.

На мероприятии также были затронуты вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Министр ЕЭК напомнил, что по итогам пандемийного года (по состоянию на конец 2020 года) в Реестре препятствий было зафиксировано 12 барьеров, 11 изъятий и 35 ограничений. Кроме того, в период с 2016 года по 31 декабря 2020 года на внутреннем рынке Союза устранены 51 барьер и 3 препятствия с признаками барьера из квалифицированных ранее 63 барьеров. Так, за все время работы было устранено 81% от всех квалифицированных барьеров.

«Вместе с тем были сделаны важные шаги в направлении обеспечения беспрепятственного функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Так, были внесены изменения в методологию разделения препятствий на внутреннем рынке Союза на барьеры, изъятия и ограничения», - рассказал министр ЕЭК.

По его словам, теперь документ четко регламентирует срок рассмотрения обращений, в рамках него зафиксирован каждый этап квалификации проблемных вопросов с максимальным сокращением сроков по всем действиям.

«Мы договорились со странами о 70 рабочих днях, в течение которых Комиссия квалифицирует проблемный вопрос как препятствие. Это существенный прогресс в работе над устранением препятствий. В других интеграционных объединениях этот процесс занимает гораздо дольше времени», - подчеркнул Гегам Варданян.

Сейчас блок активно работает над перечнем изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах.

Отвечая на вопрос о реализации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС, министр отметил, что на данный момент ведется подготовка к взаимному признанию проб на ювелирных изделиях стран Союза.

Гегам Варданян напомнил, что соглашение о взаимном признании проб на ювелирных изделиях стран ЕАЭС уже подписано, ратифицировано всеми странами Союза и вступило в силу.

«Сейчас представители ЕЭК проводят обзорные визиты в страны ЕАЭС для ознакомления с работой пробирных организаций. Как только все страны получат положительную оценку, взаимное признание проб вступит в силу. Обзорные визиты мы уже провели в Армению и Беларусь, в сентябре приедем в Казахстан, далее – в Кыргызстан и Россию», - отметил министр ЕЭК.

Соглашение позволит не ставить повторные клейма о пробе золота при экспорте ювелирных украшений из одной страны ЕАЭС в другую, что даст возможность избежать дополнительных финансовых и временных затрат при продаже товара.

В заключение министр ЕЭК подчеркнул, что Евразийская экономическая комиссия занимается созданием горячей линии для бизнеса по оперативному выявлению барьеров на внутреннем рынке Союза.

По словам министра ЕЭК, благодаря сервису можно будет не только передавать обращения в режиме реального времени, но и отслеживать ход их рассмотрения.

«Необходимый инструмент у нас уже существует, мы пытаемся его усовершенствовать», – сказал Гегам Варданян.

Министр ЕЭК также затронул темы о ходе реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий», разработке концепции цифровой платформы ЕАЭС, проекте «Техническое регулирование ЕАЭС». Помимо этого, Гегам Варданян ответил на ряд других вопросов, поступивших от представителей СМИ стран Союза.