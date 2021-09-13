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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ОПРЕДЕЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
11:27 14.09.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла руководство по определению возможности использования лекарственной формы препарата в педиатрической практике.
Как сообщает ЕЭК, документ содержит указания по безопасному и точному дозированию лекарств для детей, а также описание предпочтительных способов перевода лекарственных форм различных препаратов в удобные для применения ими формы. Такой подход могут применять люди, осуществляющие уход за ребенком, если подходящие лекарственные формы этих препаратов, выпускаемые фармацевтической промышленностью, недоступны.
Руководство обеспечивает единые подходы всех стран ЕАЭС к разрешению применения у детей различных лекарственных форм препаратов и указанию для потребителей (родителей и лиц, осуществляющих уход за ребенком) информации, каким образом могут применяться эти препараты для детей.
В частности, руководство содержит указания о способах перевода твердых лекарственных форм (таблеток, капсул) в формы порошков, удобных для применения у детей, а также указания по дозированию жидких форм (растворов, суспензий и сиропов), содержащих высокие концентрации действующих веществ.
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