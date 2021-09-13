Евразийская экономическая комиссия утвердила изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Как сообщает ЕЭК, они предусматривают включение в документ трех новых дополнительных позиций, благодаря которым Российская Федерация сможет пересмотреть межгосударственные стандарты на консервы из натуральных креветок, печени рыб и рыборастительные консервы.

Действующие межгосударственные стандарты на эту продукцию разработаны более пяти лет назад и не охватывают современные технологические аспекты выпуска консервной продукции из водных биоресурсов.