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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССИЯ С 21 СЕНТЯБРЯ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ
11:41 13.09.2021
Россия с 21 сентября 2021 года снимает ограничения на авиационное сообщение с Беларусью. Об этом сообщает Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
«По информации Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции РФ, с 21 сентября 2021 года снимаются все ограничения на полеты между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в настоящее время Департамент по авиации ожидает получение соответствующего NOTAM от Росавиации.
В департаменте глубоко убеждены, что этот шаг окажет позитивное влияние на гражданскую авиацию двух стран.
В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений не по направлениям, не по частотам (исключение составляет маршрут Минск-Москва, для него предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны).
Стоит отметить, что до пандемии только 2 российские авиакомпании выполняли полеты в Беларусь (Аэрофлот и ЮТэйр) по маршруту Москва-Минск. В настоящее время в Беларусь выполняют полеты 7 российских авиакомпаний по различным направлениям.
Департамент по авиации отмечает, что, помимо уже существующих направлений, российским авиакомпаниям Росавиацией выданы назначения на выполнение полетов по следующим направлениям: Петрозаводск-Минск, Мурманск-Минск, Красноярск-Минск, Астрахань-Минск, Казань-Минск, Новосибирск-Минск, Нижний Новгород-Гомель, Калининград-Гомель, Москва-Гомель, Москва-Гродно, Калининград-Гродно.
Авиационные власти Беларуси надеются, что российские авиакомпании воспользуются выданными им назначениями и начнут осуществление рейсов в аэропорты республики.
Департамент по авиации совместно с ОАО «Авиакомпания Белавиа» проводит работу по увеличению частот по существующим направлениям, а также открытию новых направлений в аэропорты России с целью расширения маршрутной сети авиакомпании.
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