Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку до 8,5%. Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5%", - сказал Шевченко, которого цитирует Укринформ.

Национальный банк 23 июля принял решение повысить учетную ставку до 8% годовых. Ранее в июне НБУ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5%. С 16 апреля НБУ повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%, а с 5 марта - с 6% до 6,5%.

Учетная ставка в 6% действовала в Украине с июня 2020 года.