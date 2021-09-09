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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 8,5%
16:41 09.09.2021
Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку до 8,5%. Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5%", - сказал Шевченко, которого цитирует Укринформ.
Национальный банк 23 июля принял решение повысить учетную ставку до 8% годовых. Ранее в июне НБУ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5%. С 16 апреля НБУ повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%, а с 5 марта - с 6% до 6,5%.
Учетная ставка в 6% действовала в Украине с июня 2020 года.
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