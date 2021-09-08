Перспективы развития госзакупок в Евразийском экономическом союзе обсудили 8 сентября участники Московского финансового форума, организованного Минфином России.

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев отметил, что ключевой задачей остается полноформатное и равное участие поставщиков стран ЕАЭС в закупках Союза. Среди мер, которые будут способствовать увеличению доли взаимного участия в закупках, представитель ЕЭК назвал полноценную цифровизацию, взаимное признание странами Союза банковских гарантий, электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Как сообщает ЕЭК, комиссией подготовлен проект плана мероприятий взаимного признания электронной цифровой подписи, который планируется принять до конца 2021 года. По словам Армана Шаккалиева, результатом его реализации станет разработка единых правил признания ЭЦП и проверки ее подлинности.

Также министр выразил надежду, что при участии министерств финансов и центральных банков стран ЕАЭС процесс подготовки проекта Соглашения о взаимном признании банковских гарантий получит дополнительный импульс.

«Сильные – вместе» – это тот девиз, который поможет добиться синергии от создания доступного для резидентов Союза рынка госзакупок, действующего по общим правилам», – сказал министр.

Говоря о совместной работе, Арман Шаккалиев в качестве одного из достижений Комиссии по итогам 2020 года назвал утвержденные Советом Комиссии Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок. Они предусматривают условия производства по 263 видам товаров по 10 отраслям промышленности, при выполнении которых такой товар считается происходящим из государства ЕАЭС. Важнейшим элементом правил является кооперационный принцип, который стимулирует создание в рамках ЕАЭС кооперационных цепочек между производителями государств Союза.

«Уверен, что наши совместные меры в сфере госзакупок создают мощные стимулы для сбыта продукции, производимой в государствах Союза. Необходимо учитывать, что около 50% товаров на этом рынке – это импорт не из стран Союза. В оценочных данных это более 60 млрд долл., то есть это потенциал, который производители стран ЕАЭС могут использовать для собственного развития и роста», – подчеркнул Арман Шаккалиев.

Взаимодействие профильных ведомств также необходимо в процессе цифровизации госзакупок. Министр отметил, что перевод в электронный формат квалификации поставщиков позволит значительно снизить административную нагрузку на бизнес и обеспечить достоверность и открытость предоставляемых сведений. При этом, по отдельным оценкам экспертов, экономия по итогам перевода процедур госзакупок в электронный формат составляет порядка 10-15% от начальной цены.