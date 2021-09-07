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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРОДЛИЛА АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ИЗ УКРАИНЫ


12:41 08.09.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на пять лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих из Украины.

Как сообщает ЕЭК, решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 19 октября 2020 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления таких производителей товара из ЕАЭС, как ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский Новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод» и ООО «ТМК-ИНОКС».

Анализ полученной в ходе расследования информации позволил сделать заключение о возможном продолжении демпингового импорта товара и причинении ущерба отрасли экономики ЕАЭС в случае прекращения действия антидемпинговой меры.

«Хочу отметить, что наши производители нержавеющих труб располагают достаточным объемом производственных мощностей и способны полностью удовлетворить внутренний спрос. В этом плане рисков для потребителей никаких нет, и рынок чувствует себя стабильно. Однако в случае прекращения действия меры эта стабильность будет нарушена», - подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В то же время он отметил, что комиссия будет проводить мониторинг уровня цен на бесшовные трубы из нержавеющей стали, с тем чтобы в случае резких колебаний иметь возможность оперативной реакции.

Антидемпинговая пошлина в размере от 4,32 до 18,96% от таможенной стоимости в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой стали из Украины была установлена в соответствии с Решением коллегии ЕЭК № 6 от 26 января 2016 г. сроком на пять лет. На период проведения повторного антидемпингового расследования действие антидемпинговой меры было продлено решением коллегии ЕЭК № 185 от 29 декабря 2020 г.
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