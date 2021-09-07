Евразийский банк развития (ЕАБР), рейтинговое агентство АКРА и Министерство финансов Армении подписали меморандум о взаимопонимании, устанавливающий сферы сотрудничества сторон в целях стимулирования экономического роста Республики Армения и Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, документ, помимо прочего, предполагает создание условий для повышения доступности рейтинговых услуг и расширения рейтингового покрытия компаний — резидентов финансового рынка Армении, что в свою очередь будет способствовать доступности рынков капиталов соседних стран. Отдельным направлением партнерства станет сотрудничество в области устойчивого развития в Республике Армения, в том числе через использование инструментов «зеленого» финансирования.

«ЕАБР из средств Фонда технического содействия (ФТС) намерен выделить на безвозвратной основе грант, за счет которого АКРА проведет действия по присвоению суверенного рейтинга Министерству финансов Республики Армения. Это стимулирует развитие связей внутри Евразийского экономического союза и с другими странами — участниками ЕАБР и откроет доступ к рейтинговым услугам АКРА компаниям — резидентам Республики Армения, заинтересованным в выходе на российский финансовый рынок», - сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Николай Подгузов также пояснил, что ФТС создан для содействия деятельности Банка и его потенциальных клиентов. Так, за счет средств Фонда, формируемых из чистой прибыли ЕАБР, могут покрываться затраты на предпроектную подготовку, осуществляться субсидирование процентной ставки по выданным ЕАБР кредитам и обеспечиваться расширение инвестиционной деятельности в целом.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.