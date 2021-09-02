Ход работы по подготовке межгосударственной программы по повышению эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах Евразийского экономического союза обсудил министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян с ректором Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») Николаем Рогалевым.

Во время визита в НИУ «МЭИ» Артак Камалян отметил особую значимость разрабатываемой межгоспрограммы для всех государств Союза, а также выразил готовность Комиссии способствовать ускоренному продвижению работы по подготовке проекта.

«Промышленный блок ЕЭК провел большую работу по этой теме: разработал концепцию проекта, обсудил с государственными органами наших стран и внес на рассмотрение органами Союза. В результате проект поддержан Советом Комиссии – в апреле этого года принято соответствующее решение, – отметил Артак Камалян. – Теперь наша задача заключается в доработке проекта и его внесении на утверждение главами правительств стран ЕАЭС».

Как сообщает ЕЭК, в результате реализации межгоспрограммы будут созданы технологии, материалы и устройства, способствующие успешному развитию отрасли промышленного производства современных средств мониторинга объектов распределенной энергетики, а также управления ими, интеграционных систем энергетического оборудования, обеспечивающих связь различных источников малой возобновляемой и распределенной генерации, систем накопления для обеспечения энергетической и экологической безопасности и независимости государств ЕАЭС.

В рамках совещания на площадке НИУ «МЭИ» представитель Минпромторга России также подтвердил заинтересованность российской стороны в разработке и последующей реализации межгоспрограммы в области энергетического машиностроения.

В свою очередь Николай Рогалев ознакомил участников совещания с научно-образовательной инфраструктурой Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, Института электроэнергетики и Центра Национальной технологической инициативы «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», а также подробно рассказал о проводимых исследованиях и разработках.

Распоряжением Совета ЕЭК НИУ «МЭИ» определен ответственным за координацию деятельности по разработке и реализации этой межгоспрограммы.

Межгоспрограмма «Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах – членах Евразийского экономического союза» включает четыре подпрограммы по приоритетным задачам. Это создание современных технологий изготовления экологически безопасных накопителей энергии; обеспечение повышения надежности и эффективной интеграции электросетевого оборудования с различными источниками малой возобновляемой и распределенной генерации; создание систем гарантированного электроснабжения малой мощности на основе возобновляемых источников энергии и парогазовых турбинных установок малой мощности, работающих на местных видах топлива; разработка новых перспективных изоляционных и конструкционных материалов для распределенной энергетики. Более 30-ти производственных и научно-образовательных организаций стран Союза примут участие в реализации межгоспрограммы.