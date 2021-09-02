Украина в январе-июле 2021 года увеличила импорт агропродовольственной продукции на 19,4%, экспорт - на 6,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

"По анализу внешней торговли агропродовольственной продукцией (за январь-июль 2021 года по сравнению с январем-июлем 2020 года) в Украине увеличился экспорт и импорт товаров всех видов: импорт - на 19,4%; экспорт - на 6,7%; сальдо - на 1,2%", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что в товарной структуре международной торговли агропродукцией за 7 месяцев 2021 года больше всего из Украины экспортировали: масло - 28,3%, кукуруза - 28%, пшеница - 10,2%.

В экспорте украинской агропродукции наибольшую нишу занимают азиатские страны.

"За январь - июль 2021 года Китай экспортировал украинских товаров на 2,4 млрд долл. США, Индия - на 947 млн долларов США", - отмечается в сообщении.

В то же время Нидерланды экспортировали на 908 млн долл. США, Испания - на 538 млн. долл. США.

Доля импорта в Украину из ЕС составляет 48,4% (2,3 млрд долларов США), из Азии - 20,1% (843,9 млн долларов США) и из Северной и Южной Америки - 13,4% (562,6 млн долларов США).

Больше всего импортируют в Украину мороженую рыбу - 4,9% и семян подсолнечника - 4,8%.

В 2020 году аграрная продукция осталась основой внешней торговли Украины. Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта составила 45%, или 22,2 млрд долл. Импорт агропродовольственной продукции достиг уровня 6,5 млрд долл., что на 13% больше чем в 2019 году.