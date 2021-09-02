1 октября 2021 года вступает в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 октября 2020 г. № 138, которое предусматривает внесение изменений в порядок таможенного декларирования товаров с использованием в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов.

Как сообщает ЕЭК, теперь участникам внешнеэкономической деятельности при таможенном декларировании в упрощенном порядке товаров, в отношении которых подлежат уплате пошлины, налоги, надо будет представлять электронный вид декларации на товары, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством государств ЕАЭС такой электронный вид формируется таможенным органом.

Решение также устанавливает особенности заполнения корректировки декларации на товары после выпуска товаров в случае, когда изменение сведений влияет на размер подлежащих уплате пошлин, налогов, а также порядок внесения изменений в иных случаях.

Решение обеспечивает единообразный подход к отражению сведений об исчислении и уплате пошлин, налогов, а также прозрачность в вопросах зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.