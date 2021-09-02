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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛЫХ МОДУЛЬНЫХ РЕАКТОРОВ
15:13 02.09.2021
НАЭК «Энергоатом» и американская компания NuScale Power подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому в Украине возможно строительство малых модульных реакторов (ММР). Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.
«Мы рады начать сотрудничество с компанией-разработчиком малых модульных реакторов NuScale Power. Мы рассматриваем возможность строительства ММР для их использования на замену углеродным тепловым электростанциям и увеличение маневровых мощностей в Объединенной энергосистеме Украины», - рассказал руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, которого цитирует Укринформ.
Согласно меморандуму, NuScale поможет Энергоатому в экспертизе технологии малых модульных реакторов (ММР), в том числе в технико-экономическом обосновании предлагаемых площадок.
Кроме того, компания будет оказывать поддержку по вопросам, касающимся разработки сроков и промежуточных результатов проектов, исследования расходов, технического анализа, лицензирования и разрешительной деятельности, а также инженерных исследований и проектирования.
В августе 2020 года ММР NuScale вошел в историю как первый и единственный малый модульный реактор, который получил одобрение проекта Комиссии по ядерному регулированию США. В июле 2021 года Комиссия издала нормативное решение о лицензировании проекта NuScale.
Энергоатом и Westinghouse подписали меморандум о строительстве блоков на АЭС.
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