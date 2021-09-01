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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАБР И ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ РФ СОЗДАДУТ ЦИФРОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В ЕАЭС
10:53 02.09.2021
Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) и Автономная некоммерческая организация «Дирекция международных транспортных коридоров» (АНО «ДМТК») Минтранса России планируют создание и развитие экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Меморандум об этом в рамках Восточного экономического форума подписали заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян и генеральный директор АНО «ДМТК» Алексей Петров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, документ предусматривает сотрудничество сторон по вопросам функционирования международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации, а также реализации транзитного потенциала Российской Федерации и ЕАЭС. Планируется разработка и внедрение цифровых решений для международных транспортных коридоров, проходящих по территории России.
«Институционализация сотрудничества между ЕАБР, его Фондом цифровых инициатив и Дирекцией международных транспортных коридоров позволит наладить системное сотрудничество между нашими организациями по направлению развития транспортно-логистического потенциала евразийского пространства. Пристальное внимание мы будем уделять цифровой логистике, которая сегодня занимает особое место в системе международной конкуренции и разделения труда», - пояснил Тигран Саркисян.
Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) учрежден Советом Банка 30 июня 2020 года. Цель Фонда — оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств — участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе в рамках Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС.
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