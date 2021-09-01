Компания «Савушкин продукт» занимает третье место среди молочных производителей по совокупной выручке в 2020 году на рынке стран СНГ и при этом остается бесспорным лидером молочной отрасли в Беларуси. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Национального союза производителей молока России (Союзмолоко), консалтинговой компании Streda Consulting и информационного агентства Milknews.

Streda Consulting, Milknews и «Союзмолоко» представили Топ-20 крупнейших молочных компаний Беларуси. Лидером локального рынка, как и ожидалось, признан «Савушкин продукт», выручка которого по итогам 2020 года приблизилась к $742 млн.

Составители рейтинга отметили, что по объемам выручки на рынке Союзного государства и всех стран СНГ белорусский лидер занимает третье место, уступая лишь компаниям Danone и «Вимм-Билль-Данн». Причем отрыв компании «Савушкин продукт» от конкурентов, расположившихся в рейтинге на четвертом, пятом и шестом местах, увеличился в 1,5-2 раза. Эксперты отмечают, что «Савушкин продукт» является крупнейшим производителем сыров и сыворотки в СНГ.