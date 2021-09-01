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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ПЛАНИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ НА 30% УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО САХАРА
12:58 01.09.2021
В Украине в 2021-2022 маркетинговом году (МГ) предусматривается производство сахара на уровне 1,4 млн тонн, что на 30% больше, чем в 2020-2021 МГ. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
"Принимая во внимание существенные переходящие остатки в 422 тыс. тонн на начало прошлого МГ, общее предложение сахара составит 1,74 млн тонн, что будет вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, объем которого оценивается в пределах 1,25 млн тонн", - отметили Укринформу в Минэкономики.
В профильном ведомстве отметили, что сахарная отрасль Украины позволяет производить до 2,0 млн тонн свекловичного сахара в год, что полностью обеспечивает внутренние потребности страны (1,1-1,2 млн тонн).
В прошлом 2020/2021 МГ из-за неблагоприятных погодных условий в Украине было произведено 1,1 млн тонн сахара, что на 25% меньше, чем в 2019/2020 МГ.
По данным Госстата, в Украине наблюдается постепенное снижение потребления сахара. Если в 2008 году среднестатистический украинец в течение года потребил около 41 кг сахара и сахаросодержащих продуктов, то в 2020 году - 28,5 кг. Такое снижение в том числе связано с изменением культуры питания и уменьшением потребностей в сахаре в смежных отраслях.
В этом году первым в Украине запустил переработку сахарной свеклы нового урожая Селищанский сахарный завод ООО «Панда» в Черкасской области. В текущем году планируется работа 33 сахарных заводов.
В сезоне 2020-2021 года в Украине работали 30 сахарных заводов. Всего было переработано 7,70 млн тонн сахарной свеклы урожая 2020 года и изготовлено 1021,1 тыс. тонн сахара.
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