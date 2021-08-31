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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК СОГЛАСОВАЛА ПРОДЛЕНИЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН В БЕЛАРУСИ
09:25 01.09.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 31 августа согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря 2021 года включительно.
Как сообщает ЕЭК, принятое решение будет способствовать обеспечению доступности социально значимых товаров для населения.
В Беларуси действует государственное ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров (введено с 1 января 2021 года на 17 товарных групп, затем дополнено) и на 11 групп социально значимых товаров (с 9 июня 2021 года), в том числе на мясо, молоко, сыр, масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, белый шлифованный рис, гречневую крупу, белый сахар, детское питание, свежие овощи и яблоки, мясные консервы, маргарин, перловую крупу, поваренную пищевую соль, черный байховый чай и др.
9 августа текущего года в комиссию поступило обращение члена Совета комиссии, заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко с предложением продлить срок ценового регулирования до 31 декабря 2021 года включительно.
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