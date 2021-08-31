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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА ВЫРОСЛА СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
18:01 31.08.2021
Среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась во всех странах ЕАЭС в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает ЕЭК, самые высокие темпы роста номинальной и реальной (скорректированной на индекс потребительских цен на товары и услуги) среднемесячной заработной платы зафиксированы в Казахстане – рост на 16,7% и 8,8% соответственно и в Беларуси – на 14,9% и 5,6%.
В России аналогичные показатели продемонстрировали рост на 9,4% и 3,4%. В Армении и Кыргызстане среднемесячная номинальная заработная плата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 5,4% и 7,9% соответственно, реальная заработная плата снизилась на 0,3% и 2,6%.
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