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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА И ПОЛЬША МОГУТ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ГАЗОВЫЙ ХАБ
17:35 31.08.2021
Украина и Польша имеют все возможности для создания совместного газового хаба в Восточной и Центральной Европе. Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
«Наши газовые рынки - наибольшие в регионе - около 50 млрд куб. м в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы», - считает Макогон, которого цитирует Укринформ.
По его словам, углубление сотрудничества позволит странам координировать усилия для реализации плана декарбонизации, увеличит гарантированные мощности, а также позволит противостоять внешним вызовам.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG объявила о подписании соглашения с украинско-американской компанией "Энергетические ресурсы Украины" (ERU), которая предусматривает совместные геологоразведочные работы по поиску газа в Украине.
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