Украина и Польша имеют все возможности для создания совместного газового хаба в Восточной и Центральной Европе. Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

«Наши газовые рынки - наибольшие в регионе - около 50 млрд куб. м в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы», - считает Макогон, которого цитирует Укринформ.

По его словам, углубление сотрудничества позволит странам координировать усилия для реализации плана декарбонизации, увеличит гарантированные мощности, а также позволит противостоять внешним вызовам.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG объявила о подписании соглашения с украинско-американской компанией "Энергетические ресурсы Украины" (ERU), которая предусматривает совместные геологоразведочные работы по поиску газа в Украине.