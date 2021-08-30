|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ЕАЭС В ИЮЛЕ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 2,6%
16:23 31.08.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции в ЕАЭС в июле 2021 года вырос на 2,6% по сравнению с июнем и на 22,9% - по сравнению с декабрем прошлого года.
Как сообщает ЕЭК, рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с декабрем 2020 года произошел в основном за счет их значительного увеличения в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 43,2%).
При этом цены производителей в обрабатывающей промышленности увеличились на 19,7%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 3,4%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 3,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2021
Курсы в банках
на 31.08.2021
Конвертация в банках
на 31.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте