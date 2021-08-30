Индекс цен производителей промышленной продукции в ЕАЭС в июле 2021 года вырос на 2,6% по сравнению с июнем и на 22,9% - по сравнению с декабрем прошлого года.

Как сообщает ЕЭК, рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с декабрем 2020 года произошел в основном за счет их значительного увеличения в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 43,2%).

При этом цены производителей в обрабатывающей промышленности увеличились на 19,7%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 3,4%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 3,2%.