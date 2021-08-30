|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
АЗЕРБАЙДЖАН И МОЛДОВА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПРИЛОЖЕНИЮ «ПУТЕШЕСТВУЮ БЕЗ COVID-19»
13:29 31.08.2021
Лаборатории Азербайджана и Молдовы присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, сдать ПЦР-тест для получения QR-кода уже можно в 30 пунктах забора биоматериала в Азербайджане и в 5 пунктах в Молдове. Подробный и актуальный перечень ближайших организаций доступен пользователям в приложении.
С 1 сентября 2021 года использование приложения «Путешествую без COVID-19» становится обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Такое требование содержится в актуальной редакции распоряжения Правительства России от 16 марта 2020 года № 635-р.
Всего к приложению подключены 2570 пунктов забора биоматериала: 80 — в Армении, 69 — в Беларуси, 1436 — в России, 525 — в Казахстане, 183 — в Кыргызстане, 100 — в Таджикистане, 142 — в Узбекистане. На данный момент «Путешествую без COVID-19» в обязательном порядке используется для въезда в Россию из государств — участников ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Приложение установлено на телефон у 723 000 пользователей, которые получили через него порядка 945 000 результатов ПЦР-тестов.
Приложение «Путешествую без COVID-19» разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР). Оно призвано обеспечивать свободу и безопасность перемещения между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Использование «Путешествую без COVID-19» помогает снизить риск распространения коронавируса и способствует улучшению межгосударственного контроля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2021
Курсы в банках
на 31.08.2021
Конвертация в банках
на 31.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте