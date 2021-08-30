Лаборатории Азербайджана и Молдовы присоединились к приложению «Путешествую без COVID-19».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, сдать ПЦР-тест для получения QR-кода уже можно в 30 пунктах забора биоматериала в Азербайджане и в 5 пунктах в Молдове. Подробный и актуальный перечень ближайших организаций доступен пользователям в приложении.

С 1 сентября 2021 года использование приложения «Путешествую без COVID-19» становится обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Такое требование содержится в актуальной редакции распоряжения Правительства России от 16 марта 2020 года № 635-р.

Всего к приложению подключены 2570 пунктов забора биоматериала: 80 — в Армении, 69 — в Беларуси, 1436 — в России, 525 — в Казахстане, 183 — в Кыргызстане, 100 — в Таджикистане, 142 — в Узбекистане. На данный момент «Путешествую без COVID-19» в обязательном порядке используется для въезда в Россию из государств — участников ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Приложение установлено на телефон у 723 000 пользователей, которые получили через него порядка 945 000 результатов ПЦР-тестов.

Приложение «Путешествую без COVID-19» разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР). Оно призвано обеспечивать свободу и безопасность перемещения между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Использование «Путешествую без COVID-19» помогает снизить риск распространения коронавируса и способствует улучшению межгосударственного контроля.