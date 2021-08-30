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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС С 1 СЕНТЯБРЯ В ОТНОШЕНИИ ЭКСПОРТИРУЕМОГО ТАБАКА ВВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА
09:55 31.08.2021
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 1 сентября 2021 года в отношении экспортируемого табака вводится процедура таможенного транзита.
Как сообщает ЕЭК, это нововведение будет применяться и в отношении алкогольной продукции, но с 1 января 2022 года. Срок его действия – до даты начала отслеживания перевозок этих товаров в соответствии с международным договором в рамках ЕАЭС по вопросам применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров.
В соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 июня 2021 г. № 63 «О применении таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров Евразийского экономического союза товарных позиций 2402 и 2208 ТН ВЭД ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта» (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 августа 2021 года № 98) в ЕАЭС устанавливается обязанность применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении табачной и алкогольной продукции Союза, помещенной под таможенную процедуру экспорта.
Предусмотренная решением новелла позволит обеспечить учет и контроль за процессом транзитных перевозок этих категорий товаров до мест убытия с таможенной территории ЕАЭС и пресечь преступные схемы, которые несут риски нарушения таможенного законодательства с экономическими последствиями для государств ЕАЭС.
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