Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) продлила на три года квотирование импорта в Украину серной кислоты и олеума, объем квоты ежегодно будет возрастать на 15%.

Как сообщает Укринформ, ссылаясь на пресс-службу Министерства экономики, 27 августа состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором рассматривался ряд вопросов, связанных с защитой украинских товаропроизводителей от растущего и недобросовестного импорта.

"В частности, с целью защиты отечественных предприятий химической отрасли Комиссия продлила на три года квотирование импорта в Украину серной кислоты и олеума. С учетом потребителей этой продукции объем квоты будет увеличиваться ежегодно на 15%. В первый годовой период, который начинается с 01.09.2021, объем квоты составляет 55 427 тонн, во второй - 63 741 тонн, в третий - 73 302 тонн, - говорится в сообщении.

Также обсуждался вопрос об установлении фактов дискриминационных или недружественных действий со стороны Республики Беларусь и необходимости применения Украиной мер в связи с особыми условиями поставки белорусской калийной продукции в Украину.

"По результатам рассмотрения Комиссия не подтвердила наличие указанных фактов", - отметили в Минэкономики.

Специальное расследование МКМТ относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума началось в августе 2017 года. В июле 2018 года были применены специальные меры в отношении импорта этой продукции, независимо от страны происхождения и экспорта, в виде квотирования сроком на 3 года.