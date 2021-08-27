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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 24,5%
09:58 30.08.2021
Объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС в январе-июне 2021 года вырос на 24,5% и составил 371,1 млрд долларов США.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четверть увеличился как экспорт, так и импорт.
Ценовые условия торговли со странами вне ЕАЭС характеризуются благоприятным соотношением цен на экспортируемые товары и товары, закупаемые по импорту (индекс ценовых условий – 121,3%).
Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 42% экспортных поставок) и АТЭС (29,4%). Среди стран, импортирующих продукцию на рынок Союза, лидируют Китай и Германия.
Данные о внешней торговле ЕАЭС по основным торговым партнерам, динамика объемов внешней торговли, товарная структура экспорта и импорта со странами вне ЕАЭС, удельный вес государств ЕАЭС в показателях внешней торговли представлены в аналитическом обзоре департамента статистики Евразийской экономической комиссии.
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