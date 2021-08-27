Объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС в январе-июне 2021 года вырос на 24,5% и составил 371,1 млрд долларов США.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четверть увеличился как экспорт, так и импорт.

Ценовые условия торговли со странами вне ЕАЭС характеризуются благоприятным соотношением цен на экспортируемые товары и товары, закупаемые по импорту (индекс ценовых условий – 121,3%).

Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 42% экспортных поставок) и АТЭС (29,4%). Среди стран, импортирующих продукцию на рынок Союза, лидируют Китай и Германия.

Данные о внешней торговле ЕАЭС по основным торговым партнерам, динамика объемов внешней торговли, товарная структура экспорта и импорта со странами вне ЕАЭС, удельный вес государств ЕАЭС в показателях внешней торговли представлены в аналитическом обзоре департамента статистики Евразийской экономической комиссии.