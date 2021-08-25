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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССИЙСКИЕ СЫРОДЕЛЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА БЕЛАРУСЬ ИЗ-ЗА НЕПРОДАННЫХ ЗАПАСОВ


09:59 27.08.2021

Российские производители сыра обеспокоены ростом поставок дешевых сыров из Беларуси, из-за которых у производителей РФ скопились непроданные запасы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания материалы первого рейтинга крупнейших молочных компаний Беларуси, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews.

По данным издания, запасы российского сыра на складах в январе-июне 2021 года выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляли 47 тыс. т. Отмечается также, что Беларусь увеличила поставки сыра в РФ в I полугодии 2021 г. на 19%, до 145 тыс. т. по сравнению с показателем за 2020 год. При этом белорусские сыры дешевле российских на треть.

Как пишет издание, гендиректор Союзмолока Артем Белов объясняет это тем, что цены на сырое молоко в значительной степени регулируются государством, и стоимость белорусского молока примерно на 25% ниже российского. Он также добавил, что делать дисконт белорусам позволяет гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставки сыворотки в Китай.

По данным Росстата, производство сыров в РФ в июле 2021 года увеличилось по сравнению с июлем 2020 года на 3,2% и на 1,1% к июню текущего года - до 52,1 тыс. тонн. Белов отмечает, что на фоне роста отечественного производства сыров дополнительный рост дешевого импорта создает у российских производителей проблемы со сбытом.
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