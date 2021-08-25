На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которым вносятся изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам охраны и использования недр.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена корректировка:

Положения о Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых, утвержденного постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 52 от 20 июля 2009 г.;

Инструкции о требованиях к содержанию и форме проекта обоснования границ горного отвода, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 6 от 18 января 2017 г.;

постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 25 сентября 2018 г. № 22 «О составе геологической информации»;

постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 июля 2020 г. № 16 «О структуре базы данных государственного геологического фонда».

Проект направлен на обеспечение единообразного понимания и применения норм Кодекса Республики Беларусь о недрах.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 августа по 5 сентября 2021 г.