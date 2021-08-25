Под председательством министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева в штаб-квартире ЕЭК прошло 8-е заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам трансграничной электронной торговли.

«В проекте повестки дня, которую мы подготовили, несколько вопросов. Один из них касается проекта плана мероприятий (дорожной карты) базового пакета мер по благоприятным условиям для развития электронной торговли. Кроме того, будет представлена информация об организации пилотных проектов в области внешней электронной торговли», - сказал Андрей Слепнев, открывая заседание.

Как рассказал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Ваагн Казарян, в дорожную карту вошли следующие основные направления: международное соглашение по электронной торговле и развитие нормативно-правовой базы Союза в сфере обеспечения безбарьерного перемещения товаров в рамках взаимной электронной торговли; формирование устойчивой и независимой от внешних факторов общесоюзной инфраструктуры; обеспечение контроля и противодействия недобросовестным практикам; продвижение союзной повестки на международных площадках при взаимодействии с третьими странами, международными организациями и интеграционным объединениями.

Как сообщает ЕЭК, государства Евразийского экономического союза договорились активизировать работу по проведению пилотных проектов в области внешней электронной торговли. В частности, армянская и белорусская стороны сообщили о готовности начать пилотные проекты 1 ноября. Представители государственных органов Республики Казахстан проинформировали о рассмотрении необходимых для реализации пилотного проекта поправок в национальное законодательство в парламенте. Кыргызская Республика заявила о подготовке соответствующей национальной нормативной базы, обозначив в качестве срока старта эксперимента начало следующего года.

В Российской Федерации пилотный проект уже реализуется: сейчас отрабатывается деятельность оператора электронной торговли. Что касается применения уведомительного порядка соблюдения мер технического регулирования, а также реализации товаров через таможенный (бондовый) склад, то здесь активно дорабатывается национальное законодательство.

«Актуализированная информация о ходе работы по проведению экспериментов в области внешней электронной торговли в государствах-членах будет представлена в октябре на заседаниях Совета ЕЭК и Евразийского межправительственного совета», - подчеркнул в этой связи Андрей Слепнев.

Со стороны ЕЭК в заседании также приняли участие министр по таможенному сотрудничеству Максат Мамытканов, директор департамента технического регулирования и аккредитации Тимур Нурашев и директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Сергей Владимиров.

В Евразийском экономическом союзе с середины 2020 года ведется активная работа по внесению изменений в право ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли. В рамках этой работы принято распоряжение Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 года № 7 о проведении в государствах-членах пилотных проектов в соответствующей сфере. Эксперименты планируется осуществлять в срок с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2022 года.