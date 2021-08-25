|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННЫЕ В ЕАЭС ДО НАЧАЛА ПАНДЕМИИ COVID-19 АВТОМОБИЛИ НЕОБХОДИМО ВЫВЕЗТИ ДО 30 СЕНТЯБРЯ
15:54 26.08.2021
30 сентября этого года заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщает ЕЭК, в условиях закрытых границ граждане, временно ввезшие транспортные средства, не могли выполнить свои обязательства по их обратному вывозу в установленные сроки, что неизбежно имело бы для них существенные материальные издержки.
Поэтому Евразийская экономическая комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных до начала пандемии физическими лицами, без уплаты таможенных платежей – сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года.
В случае невывоза гражданами автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября этого года им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
Курсы в банках
на 26.08.2021
Конвертация в банках
на 26.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте