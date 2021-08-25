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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРОДЛИЛА АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЕЦ ИЗ УКРАИНЫ


17:00 25.08.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой меры в отношении ферросиликомарганца из Украины до 24 июня 2022 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, действующая мера должна была применяться до 27 октября 2021 года. Однако в установленные сроки в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования. Представленные в заявлении сведения позволили сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта из Украины, а также ущербе отрасли экономики государств ЕАЭС в случае, если действие антидемпинговой меры будет прекращено.

Повторное расследование открыто 25 июня текущего года и, согласно действующим нормам, должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

«Комиссия активно взаимодействует как с производителями, так и с потребителями ферросиликомарганца, являющегося чувствительным товаром для металлургов. В итоге нами будет выработано сбалансированное решение, направленное на обеспечение стабильности рынка», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение коллегии ЕЭК № 58 от 2 июня 2016 г. в отношении ферросиликомарганца из Украины установлена антидемпинговая пошлина в размере 26,35% от таможенной стоимости.

Ферросиликомарганец предназначен для легирования и раскисления стали, а также для производства марганцевых сплавов. Ферросиликомарганец в основном используется в металлургической промышленности в отраслях черной металлургии и машиностроении (литейное производство).
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