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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАЭС ВВОДИТ АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА АЛЮМИНИЕВУЮ ПОСУДУ ИЗ КНР
16:10 24.08.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 августа приняла решение о введении антидемпинговой меры в отношении алюминиевой посуды из Китайской Народной Республики.
Как сообщает ЕЭК, речь идет, в частности, о кастрюлях, сковородах, сотейниках, блинницах, гусятницах и казанах. Размер антидемпинговой пошлины составит 21,89%, срок ее действия – пять лет.
Мера принята по итогам проведенного департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК расследования. Основанием для его инициирования послужило заявление, поданное Объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия в интересах следующих производителей государств Евразийского экономического союза: АО «Алюминий Металлург Рус», АО «Нева металл посуда», ООО «Сково» и ЗАО «Завод «Демидовский». Заявление также было поддержано производителями ООО «ПоварЛюкс» и ОАО «Кукморский завод Металлопосуды».
Информация, полученная в ходе расследования, позволила сделать выводы о наличии демпингового импорта товара из КНР и вызванного им материального ущерба отрасли экономики Союза. Это в соответствии с договором о ЕАЭС является основанием для применения антидемпинговой меры.
«Действие меры позволит нивелировать неблагоприятное воздействие демпингового импорта со стороны китайских компаний и будет способствовать восстановлению производственно-экономического и финансового состояния соответствующей отрасли ЕАЭС», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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