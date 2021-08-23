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ПОГРУЗЧИКИ «АМКОДОР» ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11:20 24.08.2021 Погрузчики «АМКОДОР» пополнили автопарк дорожной службы Орловской области (Россия). Как сообщает информационный портал Орловской области, государственное унитарное предприятие «Дорожная служба» приобрела погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 352 и погрузчик Амкодор 342В-01. В осмотре поставленной техники, которая вскоре будет передана муниципальным образованиям, принял участие губернатор Орловской области России Андрей Клычков. Холдинг «АМКОДОР» — одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тысяч единиц специальных машин высокого технического уровня.