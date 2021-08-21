ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭКСПОРТ ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ ИЗ ЕАЭС В ДРУГИЕ СТРАНЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ВЫРОС НА 19%


18:17 23.08.2021

Согласно уточненным данным, из Евразийского экономического союза в 2020 году в другие страны (вне ЕАЭС) экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 29,8 млрд долл. США, что на 19% больше, чем в 2019 году.

Как сообщает ЕЭК, наибольший рост зафиксирован в России (на 21,2%) и Беларуси (на 35%).

Общий объем импорта из стран вне ЕАЭС в 2020 году уменьшился на 5,5%, экспорта – на 20,8%.

Основными внешнеторговыми партнерами ЕАЭС являются страны Европейского союза и Китай, на долю которых приходится 54% экспортных поставок и 61% импортных закупок.

В торговом обороте ЕАЭС увеличилась доля стран АТЭС (с 34,1% в 2019 году до 36,4% в 2020 году) и СНГ (с 4,9% до 5,3%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2021
валюта курс
EUR 2.9399
USD 2.5168
RUB 3.3849
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9379 -0.002
USD 2.5046 -0.0122
RUB 3.3835 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9340 2.9400
USD 2.5030 2.5080
RUB 3.3740 3.3870
подробнее

Конвертация в банках
на 23.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1750
EUR/RUB 86.6500 87.0500
USD/RUB 73.9000 74.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте