Согласно уточненным данным, из Евразийского экономического союза в 2020 году в другие страны (вне ЕАЭС) экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 29,8 млрд долл. США, что на 19% больше, чем в 2019 году.

Как сообщает ЕЭК, наибольший рост зафиксирован в России (на 21,2%) и Беларуси (на 35%).

Общий объем импорта из стран вне ЕАЭС в 2020 году уменьшился на 5,5%, экспорта – на 20,8%.

Основными внешнеторговыми партнерами ЕАЭС являются страны Европейского союза и Китай, на долю которых приходится 54% экспортных поставок и 61% импортных закупок.

В торговом обороте ЕАЭС увеличилась доля стран АТЭС (с 34,1% в 2019 году до 36,4% в 2020 году) и СНГ (с 4,9% до 5,3%).