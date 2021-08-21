Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси.

Как сообщает российское ведомство, по результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов и перцев в местах производства Россельхознадзор разрешает под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь с 24 августа 2021 года ввоз в Российскую Федерацию томатов от ФХ «Стаховичи» (Брестская область) и Денищик В.Г. (Гродненская область).

Кроме того, разрешается ввоз томатов и перцев от пяти производителей Брестской области: ИП С. Рудяк; В. Кирилко; Д. Кирилко; Г. Козляк; А. Козляк.

Россельхознадзор в связи с выявлением вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) ввел ограничения на поставки томатов и перцев из Гродненской области Беларуси с 18 сентября 2020 года, из Брестской области – с 30 октября 2020 года.