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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НА ЧАЭС ЗАПУСТИЛИ ХРАНИЛИЩЕ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА


09:52 23.08.2021

Ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ обеспечит независимость Украины от Российской Федерации в сфере хранения отработанного ядерного топлива. Об этом 20 августа во время открытия Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Отмечается, что Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, построенное по технологиям американской компании Holtec International, вместе с недавно реконструированной железнодорожной колеей Вильча-Янов, создает целостный энергетически инфраструктурный комплекс. Здесь будут аккумулировать отработанное ядерное топливо с трех украинских АЭС в течение 50 лет и обеспечивать его хранение в течение 100 лет.

«Очень символично, что открытие хранилища совпало с годовщиной независимости Украины. С открытием ЦХОЯТ мы становимся независимы от России. Мы долго к этому шли, это был непростой путь», - подчеркнул Галущенко, которого цитирует Укринформ.

Благодаря запуску ЦХОЯТ Украина будет экономить 200 млн долларов ежегодно.

Технология обращения с отработанным ядерным топливом, что внедряется в проект ЦХОЯТ, соответствует современным требованиям отечественных норм и правил по безопасности и международным рекомендациям, отметили в Минэнерго.

В конце июля в Чернобыльской зоне отчуждения открыли реконструированный участок железнодорожного пути Вильча - Янов, который ведет к Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В хранилище будут отправлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской, а будет храниться оно там следующие сто лет.

В НАЭК "Энергоатом" тогда заявляли, что ЦХОЯТ практически готово к вводу в эксплуатацию; компания рассчитывает поэтапно вводить его в августе.

ЧАЭС получила лицензию на переработку и хранение радиоактивных отходов, образующихся при преобразовании объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

Лицензия обеспечит контроль как текущей эксплуатации комплекса, так и дальнейшего преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную зону.

Получению разрешения предшествовал большой объем работы специалистов ЧАЭС - устранение недостатков, прохождение государственной экспертизы и проверка документов, говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Следующими шагами специалистов ЧАЭС будут разработка проекта и демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие", а также создание инфраструктуры для дальнейшего обращения с радиоактивными отходами.

Срок эксплуатации конфайнмента - 100 лет, за это время Украина должна превратить ЧАЭС в экологически безопасную систему.

Как сообщалось, в Международном агентстве по атомной энергии готовы помочь Украине с преобразованием объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.
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