Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики присоединилось к работе Евразийского банка развития (ЕАБР) по формированию концепции Евразийской товаропроводящей системы. Соответствующий меморандум в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и глава Минсельхоза Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, стороны также договорились оказывать содействие, необходимое для достижения целей взаимовыгодного сотрудничества.

В настоящее время ЕАБР совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО ООН) проводит исследование с целью формирования концепции Евразийской товаропроводящей системы. Работа ведется в странах ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России), Таджикистан (государство — участник ЕАБР) и Узбекистане (потенциальная страна — участник ЕАБР).

В рамках исследования буду изучены товарооборот стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана, торговые балансы продовольственных товаров, действующая инфраструктура. Кроме того, будут определены транспортно-логистические коридоры и требования по функционированию оптово-распределительных центров. Далее будет сформирована целостная картина Евразийской товаропроводящей системы и разработаны практические шаги по внедрению Концепции: созданию единой цифровой платформы и гармонизации законодательства в странах ЕАЭС. Завершающим этапом станет оценка интеграционного экономического эффекта от реализации данного проекта.

«Создание эффективной системы торговли продовольственными товарами без барьеров и ограничений является одним из важнейших приоритетов интеграционного взаимодействия государств — членов ЕАЭС. Развитие Евразийской товаропроводящей системы позволит комплексно решить ряд стратегических вопросов. Это повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции, снижение издержек при производстве, хранении и транспортировке товаров. Будет достигнута оптимизация цепочек доставок. Все это поспособствует стабилизации цен на продовольственную продукцию в регионе, увеличению доходов производителей и снижению расходов конечных потребителей», - заявил Николай Подгузов.