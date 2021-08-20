Россельхознадзор с 20 августа 2021 года разрешил ввоз свежих яблок в Российскую Федерацию из Беларуси.

«По результатам переговоров Россельхознадзора с ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь (инспекция), проведенных 18 августа, а также на основании обращения белорусской стороны Россельхознадзор считает возможным разрешить с 20 августа 2021 года ввоз свежих яблок в Российскую Федерацию из Брестской области Республики Беларусь и с предприятий ООО «Райский сад» (Гродненская область), КФХ «Исида» (Минская область) под гарантии инспекции», - говорится в сообщении российского ведомства.

Таким образом, поставки свежих яблок с 20 августа возможны со всей территории Беларуси.

Временные ограничения на ввоз свежих яблок в Российскую Федерацию из Брестской области, а также с предприятий ООО «Райский сад» и КФХ «Исида» были введены в связи с выявлением попыток ввоза такой продукции происхождением из стран, попавших под ограничения, установленные президентом Российской Федерации.