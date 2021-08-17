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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОСЬЕ ЛЕКАРСТВ В ЕАЭС РАЗРЕШЕНО ССЫЛАТЬСЯ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ


10:07 18.08.2021

В евразийских нормативных документах по качеству лекарств до перехода на Фармакопею ЕАЭС допускаются ссылки на фармакопеи стран Cоюза. К такому решению пришли члены экспертного комитета по лекарствам, утвердив рекомендации по указанию ссылок на фармакопеи в нормативном документе по качеству лекарственного препарата при проведении экспертизы регистрационного досье лекарств.

Как сообщает ЕЭК, документ принят с учетом обращений представителей фармацевтического бизнеса. Заседание прошло под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко в штаб-квартире ЕЭК.

В случае отсутствия необходимой статьи в Фармакопее ЕАЭС, следует указывать ссылки на соответствующие статьи всех государственных фармакопей стран ЕАЭС, в которых планируется обращение этих лекарств.

Указанный подход будет применяться при проведении экспертизы регистрационных досье лекарственных препаратов в соответствии с правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии № 78 от 3 ноября 2016 г.

Заявителям и экспертным организациям следует руководствоваться согласованным подходом в отношении указания ссылок на общие и частные фармакопейные статьи, не включенные в Фармакопею ЕАЭС.

На заседании экспертного комитета по лекарственным средствам также рассмотрены вопросы выбора референтных лекарственных препаратов и приняты шесть рекомендаций.

Кроме того, одобрен проект руководства по определению возможности использования лекарственной формы препарата в педиатрической практике или в отношении отдельной группы педиатрической популяции в целях указания соответствующих сведений в общей характеристике лекарства и инструкции по применению.

Документ планируется вынести для рассмотрения коллегией комиссии в четвертом квартале 2021 года.
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