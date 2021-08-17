В Содружестве Независимых Государств предлагается разработать Единую электронную платформу для обмена правовой информацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполкома СНГ, проект концепции по созданию платформы рассмотрели 17 августа на заседании в онлайн-режиме эксперты государств – участников СНГ.

Рассмотрев проект документа, эксперты отметили необходимость его доработки с учетом концептуальных замечаний и предложений, поступивших в ходе заседания и при его подготовке. Сделать это предложено представителям узбекской стороны.

Было также решено назначить очередное заседание экспертной группы по согласованию проекта Концепции по созданию Единой электронной платформы СНГ для обмена информацией на третью декаду ноября.

Отметим, что в настоящее время оказание правовой помощи в рамках СНГ осуществляется в соответствии с конвенциями о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также рядом двусторонних международных договоров между странами Содружества.

Взаимодействие стран СНГ в данной сфере посредством бумажного документооборота приводит к затягиванию оформления документов, сроков процессуальных действий.

В этой связи государствам – участникам Содружества необходимо совершенствовать методы и подходы в сфере оказания правовой помощи посредством внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

Проект концепции по созданию Единой электронной платформы СНГ для обмена информацией направлен на повышение эффективности и продуктивности в сфере оказания правовой помощи, а также оперативное взаимодействие компетентных органов.