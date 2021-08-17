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ЕЭК УСТАНОВИЛА ТАРИФНЫЕ КВОТЫ НА ВВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗТОВАРОВ


18:38 17.08.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении ряда видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2022 год.

«В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе ЕЭК определяет тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией», - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян.

Согласно прогнозу, в текущем году ожидается превышение объемов потребления продукции над производством: для мяса крупного рогатого скота в размере 237,4 тыс. т, свинины – 34,9 тыс. т, мяса птицы – 281,3 тыс. т и молочной сыворотки – 0,5 тыс. т.

Как сообщает ЕЭК, для Казахстана и Российской Федерации тарифные квоты на 2022 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики тарифные квоты определены в пределах разницы между производством и потреблением с учетом запрашиваемых сторонами объемов.

Так, по мясу крупного рогатого скота квоты составят 5 тыс. тонн для Армении, 21 тыс. тонн – для Казахстана, 5 тыс. тонн – для Кыргызстана и 570 тыс. тонн – для Российской Федерации. Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах: 7,5 тыс. тонн для Армении, 20 тыс. тонн для Беларуси и 4,5 тыс. тонн для Кыргызстана.

Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 44 тыс. тонн для Армении, 10,9 тыс. тонн – для Беларуси, 140 тыс. тонн – для Казахстана, 58 тыс. тонн – для Кыргызстана и 364 тыс. тонн – для Российской Федерации. Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Армении в объеме 0,5 тыс. тонн и Российской Федерации в объеме 15 тыс. тонн.
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