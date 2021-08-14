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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗРЕШИЛ ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ АГРОКОМБИНАТА «ДЗЕРЖИНСКИЙ»
18:00 16.08.2021
Россельхознадзор с 16 августа 2021 года разрешил ввоз в Россию продукции ОАО «Агрокомбинат Дзержинский». Договоренность о возобновлении поставок достигнута в ходе состоявшихся 13 августа телефонных переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем.
Как сообщает российское ведомство, стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок.
«По итогам переговоров и ранее проведенной сотрудниками Россельхознадзора видеоинспекции белорусского предприятия ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь принято решение о возобновлении поставок с 16 августа 2021 года всего перечня продукции, выпускаемой ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», - говорится в сообщении ведомства.
Продукция, предназначенная для поставок в Россию, должна быть выработана с 16 августа 2021 года.
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