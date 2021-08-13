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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС РАЗРАБОТАЮТ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ АВИАПРЕДПРИЯТИЯМИ


11:41 16.08.2021

Страны ЕАЭС разработают пакет документов, позволяющих расширить промышленную кооперацию между национальными авиационными предприятиями. Такое решение принято в рамках круглого стола «Расширение промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе в области авиастроения», который прошел в ЕЭК под председательством министра по промышленности и агропромышленному комплексу комиссии Артака Камаляна.

«Для активизации работы, которую нам поручили выполнить президенты стран Союза, считаю необходимым подготовить план мероприятий по углублению сотрудничества в авиастроении, а также разработать рекомендации по развитию кооперационного сотрудничества государств ЕАЭС в этой отрасли с учетом приоритетных направлений развития в области импортозамещения», – отметил Артак Камалян.

Эту инициативу обсудили представители уполномоченных органов, предприятий-производителей авиационной техники стран Союза, а также сотрудники Евразийского банка развития.

Предложения по углублению взаимодействия и запуску новых кооперационных цепочек озвучили руководители таких производственных гигантов, как ПАО «Корпорация «Иркут» (ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»), АО «Вертолеты России», АО «УЗГА», Группы компаний «Кронштадт», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод». Ряд инициатив также высказали представители профильных госорганов стран Союза.

В частности, предложено расширить промкооперацию в сфере производства магистральных гражданских самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, самолетов для малой авиации. В свою очередь, представители Евразийского банка развития рассказали производителям о существующих возможностях финансирования проектов с кооперационной составляющей.

Как сообщает ЕЭК, предложения в обязательном порядке будут рассмотрены в рамках работы отраслевой экспертной группы, по итогам которой согласованные инициативы станут основой Плана мероприятий (дорожной карты) по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах Евразийского экономического союза на 2021-2025 годы. После согласования сторонами этот документ планируется внести на утверждение органов Союза.

По инициативе Владимира Путина, озвученной 11 декабря 2020 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета, главы стран ЕАЭС поручили комиссии совместно с государствами-членами проработать возможность расширения промышленной кооперации в авиастроении.
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