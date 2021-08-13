В Украине открылся первый офис Международной ассоциации торговых центров (World Trade Centers Association, WTCA), что позволит увеличить привлечение иностранных инвестиций и способствовать развитию украинского бизнеса. Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сообщил президент WTC Kyiv Валерий Мещеряков.

"Вхождение Украины в Международную ассоциацию торговых центров является свидетельством того, что инвестиционный и предпринимательский потенциал страны сегодня привлекает иностранных инвесторов", - сказал Мещеряков.

По его словам, открытие офиса WTCA вводит Украину в мировую бизнес-среду, как равного, полноценного члена. Эта организация является глобальным сообществом, объединяющим около 100 стран, имеет свои офисы в 320 городах мира. В течение двух лет в Киеве будет построена штаб-квартира WTC Kyiv.

Кроме того, будет создан сайт киевского офиса, где украинские предприниматели смогут приобщиться к сотрудничеству с ассоциацией и получать инвестиции для развития. Это облегчит коммуникацию между бизнесами, уменьшит бюрократизацию.

Всемирный торговый центр в Киеве (WTC Kyiv) представляет международное сообщество, объединяющее предпринимателей, промышленников, государственные учреждения и органы местного самоуправления, чтобы придать новый импульс экономике Украины для конкурентного развития граждан и бизнес-инициатив. WTC Киев получил статус члена WTCA.

WTCA- это международная экосистема глобальных связей и интегрированных торговых услуг, работает почти в 100 странах. Ассоциация стимулирует торговые и инвестиционные возможности для застройщиков коммерческой недвижимости, агентств экономического развития и международного бизнеса.