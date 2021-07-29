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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЕАЭС В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА ВЫРОСЛО НА 4,4%


18:44 29.07.2021

По итогам I полугодия 2021 года экономика Евразийского экономического союза демонстрирует поступательный рост. Это следует из экспресс-обзора департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС составил около 620 млрд долларов США и увеличился 4,4% по сравнению с I полугодием 2020 года.

Объем производства обрабатывающей промышленности составил 402 млрд долларов США и вырос на 6,5%.

Рост промышленного производства отмечен в Беларуси – на 10,4%, в России – на 4,4%, в Армении – на 2,1%, в Казахстане – на 1,5%. В Кыргызстане объем промышленного производства снизился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения: в Европейском союзе в январе-мае 2021 года промышленное производство увеличилось на 0,5%, а в Китае в I полугодии 2021 года прирост составил 15,9%.
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