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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ РАЗРАБОТАЛИ В УКРАИНЕ
12:42 29.07.2021
Министерство энергетики и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению разработали концепцию программы, целью которой является развитие энергетики из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2022-2026 годы.
«Уже разработана концепция программы по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики на 2022-2026 год. Кроме уже традиционного направления стимулирования населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, в документе также предусмотрены меры по стимулированию энергоэффективности в бюджетной сфере», - рассказала заместитель министра энергетики Юлия Подкоморная, которую цитирует Укринформ.
По ее словам, на сегодняшний день уровень энергоемкости украинского ВВП выше, чем в европейских странах, поэтому для Украины важно обеспечить имплементацию и внедрение европейских директив в этой сфере.
«Украина, как и весь ведущий мир, избрала путь развития «чистой», энергоэффективной низкоуглеродной экономики. Убеждена, что энергоэффективность - это универсальный путь для устойчивого развития и декарбонизации экономики, а значит и для повышения ее конкурентоспособности и улучшения благосостояния общества в целом», - добавила Подкоморная.
Как сообщалось, цель концепции программы по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики заключается в создании условий для повышения уровня энергоэффективности национальной экономики в части уменьшения потребления энергоресурсов.
Кроме того, документ предусматривает повышение энергетической независимости путем использования местных видов энергетического сырья из ВИЭ.
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