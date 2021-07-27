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ЕЭК УТВЕРДИЛА ПРОГРАММУ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕЖГОССТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ НА МЯСО И МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ


12:00 28.07.2021

Коллегия ЕЭК утвердила программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту «О безопасности мяса и мясной продукции».

Как сообщает ЕЭК, она предусматривает разработку 53 межгосударственных стандартов, из них 34 – на основе национальных стандартов, одного – на основе методик, 15 предусмотрены к разработке впервые.

Разработка 47 межгосударственных стандартов предусмотрена для идентификации различных видов продуктов убоя (конины, свинины, мяса яков, баранины, ягнятины и др.) и мясной продукции (колбас, консервов, паштетов, кулинарных изделий, мясной продукции для детского питания и др.); шести стандартов – для проведения исследований при оценке соответствия объектов регулирования требованиям техрегламента (методы определения токсичных элементов ртути и свинца; содержания рисовой и пшеничной муки в консервах для детского питания; генетически модифицированных источников растительного происхождения и др.).

За Казахстаном закреплена разработка пяти стандартов, за Кыргызстаном – одного, за Россией – 47.
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