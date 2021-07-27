Российские дилеры Geely в июне реализовали 2069 автомобилей, что на 98% больше по сравнению с прошлым годом.

По итогам шести месяцев 2021 года в России была продана 9371 машина китайской марки (рост в 2,1 раза), сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в июне стал компактный кроссовер Coolray, чьи продажи выросли в 2,3 раза и составили 1061 автомобиль.

Второе место по популярности занял флагманский кроссовер Geely Atlas с показателем 770 реализованных машин (+78%).

Замыкает тройку бестселлеров Geely премиальный купе-кроссовер Tugella, который выбрали 127 покупателей.

В конце июня российские дилеры Geely начали прием заказов на новый кроссовер Atlas Pro с системой мягкого гибрида, чьи продажи стартуют 2 августа. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке. В 2022 году компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.